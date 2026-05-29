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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.602,9 e primo supporto individuato a 7.485. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.720,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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