Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.602,9 e primo supporto individuato a 7.485. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.720,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)