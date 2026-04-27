Milano
27-apr
0
0,00%
Nasdaq
27-apr
27.306
+0,01%
Dow Jones
27-apr
49.168
-0,13%
Londra
27-apr
10.321
-0,56%
Francoforte
27-apr
24.084
-0,19%
Martedì 28 Aprile 2026, ore 01.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 27.272,31 punti
In breve
,
Finanza
27 aprile 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,11% alle 19:30 e continua gli scambi a 27.272,31 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,04%)
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,01%)
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,14%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,01% alle 13:00)
Argomenti trattati
USA
(322)
·
Nasdaq 100
(98)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,01%
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,15% alle 05:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 16:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,13% alle 04:50)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,42% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,52% alle 19:30
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto