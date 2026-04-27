Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 27.272,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,11% alle 19:30 e continua gli scambi a 27.272,31 punti.
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