Milano 22-giu
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Nasdaq 22-giu
30.347 -0,19%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 22-giu
10.438 +0,72%
Francoforte 22-giu
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Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,19%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 30.347,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,19%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 30.347,08 punti.
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