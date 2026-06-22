Milano
22-giu
0
0,00%
Nasdaq
22-giu
30.347
-0,19%
Dow Jones
22-giu
51.713
+0,29%
Londra
22-giu
10.438
+0,72%
Francoforte
22-giu
25.140
+0,62%
Martedì 23 Giugno 2026, ore 04.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,19%)
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,19%)
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 30.347,08 punti
In breve
,
Finanza
22 giugno 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 30.347,08 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 2,21%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,81%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,36%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,41%
Argomenti trattati
USA
(265)
·
Nasdaq 100
(74)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,19%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,27%
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,14%)
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,48%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,89%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto