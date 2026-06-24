Milano
15:53
51.683
-0,66%
Nasdaq
15:53
29.462
+0,39%
Dow Jones
15:53
51.825
+0,31%
Londra
15:53
10.456
+0,26%
Francoforte
15:53
24.684
-0,84%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 16.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 29.328,4 punti
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,06%, a quota 29.328,4 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,41%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,36%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,27%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(90)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,81%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 2,21%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,64%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,56% alle 19:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto