Milano 12:13
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Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:13
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Francoforte 12:13
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,15%

SSE a 4.085,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,15%
Indice SSE +0,15% a quota 4.085,88 all'apertura pomeridiana.
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