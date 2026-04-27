New York: balza in avanti Nvidia

(Teleborsa) - Avanza il chipmaker , che guadagna bene, con una variazione del 2,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la società di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 216,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 209,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 223,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```