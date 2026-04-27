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New York: brillante l'andamento di Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Verizon Communication
Apprezzabile rialzo per il gestore telefonico, in guadagno del 3,60% sui valori precedenti.
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