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New York: risultato positivo per Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Verizon Communication
Rialzo marcato per il gestore telefonico, che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.
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