Milano 17:35
51.163 -0,20%
Nasdaq 21:00
29.748 +2,16%
Dow Jones 21:00
52.234 +0,69%
Londra 17:40
10.484 -0,23%
Francoforte 17:35
24.627 -0,18%

Verizon Communication scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Verizon Communication scambia in rosso a New York
Ribasso per il gestore telefonico, che tratta in perdita del 5,58% sui valori precedenti.
Condividi
```