New York: i venditori si accaniscono su NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che produce semiconduttori , che soffre con un calo del 4,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di NXP Semiconductors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NXP Semiconductors rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di NXP Semiconductors classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 240,5 USD e primo supporto individuato a 229,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 251,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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