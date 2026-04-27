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PALLADIUM del 24/04/2026

Finanza
PALLADIUM del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Risultato positivo per il metallo prezioso, che lievita dell'1,10%.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.547,5 con primo supporto visto a 1.486. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.460.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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