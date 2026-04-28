Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,22%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58.243, con il supporto più immediato individuato in area 57.554. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57.282.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)