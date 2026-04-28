Milano 12:20
48.232 +1,17%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:20
10.366 +0,43%
Francoforte 12:20
24.112 +0,12%

Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,09% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 4.083,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,09% alle 05:48)
Shanghai mostra un +0,09% alle 05:48 e continua gli scambi a 4.083,69 punti.
Condividi
```