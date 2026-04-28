Milano 12:20
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Dow Jones 27-apr
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,09%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,09%
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