Francoforte: rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Rosso per la società di packaging , che sta segnando un calo del 3,50%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di contenitori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,57 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```