Milano 14:17
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Francoforte: exploit di Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di Gerresheimer
Brillante rialzo per la società di packaging, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,91%.
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