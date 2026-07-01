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Francoforte: giornata depressa per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Gerresheimer
Seduta in ribasso per la società di packaging, che mostra un decremento del 2,95%.
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