Francoforte: rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Retrocede la società di packaging , con un ribasso dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Gerresheimer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,19 Euro e primo supporto individuato a 25,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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