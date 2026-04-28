Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Redcare Pharmacy N.V , che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 48,59 Euro con primo supporto visto a 47,43. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 46,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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