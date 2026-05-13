Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.



La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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