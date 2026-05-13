Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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