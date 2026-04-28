New York: in calo Sherwin Williams

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di vernici e rivestimenti , che tratta con una perdita del 2,51%.



L'andamento di Sherwin Williams nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sherwin Williams . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sherwin Williams evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 339 USD. Primo supporto a 321,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 314,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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