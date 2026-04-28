New York: Paccar in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di trattori , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,84%.



Lo scenario su base settimanale di Paccar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Paccar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 125,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 116,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 134,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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