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Palantir Technologies, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Palantir Technologies, quotazioni in calo a New York
Scende sul mercato la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che soffre con un calo del 5,47%.
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