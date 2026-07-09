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New York: in calo DexCom

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo DexCom
Rosso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che sta segnando un calo del 2,53%.
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