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New York: preme sull'acceleratore UDR

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore UDR
Protagonista il fondo d'investimento che gestisce beni immobiliari residenziali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,13%.
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