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New York: sell-off per CME Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per CME Group
Pressione sull'azienda operante nel mercato finanziario statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.
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