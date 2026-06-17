Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 21:28
29.852 -0,39%
Dow Jones 21:28
51.625 -0,72%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

New York: preme sull'acceleratore Moderna

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Moderna
Protagonista la società americana di biotecnologia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,30%.
Condividi
```