New York: brusca correzione per Zimmer Biomet Holdings

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,27%.



La tendenza ad una settimana di Zimmer Biomet Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Zimmer Biomet Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 88,55 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 83,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 93,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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