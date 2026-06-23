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New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings
Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che tratta in perdita del 10,27% sui valori precedenti.
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