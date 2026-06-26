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New York: vendite diffuse su Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Teradyne
Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in perdita del 7,10% sui valori precedenti.
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