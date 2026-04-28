San Cataldo accelera sulla banda ultra larga con Open Fiber

(Teleborsa) - Sono ormai in fase di completamento a San Cataldo i lavori realizzati da Open Fiber nell’ambito del Piano 'Italia a 1 Giga', volto a diffondere la banda ultra larga sul territorio. L’intervento, nel comune in provincia di Caltanissetta, prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che permetterà di collegare oltre 300 civici, per un totale di più di 700 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e studi professionali.



Il progetto, finanziato con risorse del PNRR e con il contributo di Open Fiber, si sviluppa lungo circa 16 chilometri nelle aree individuate dal bando pubblico, coinvolgendo il centro storico, il quartiere Cristo Re, la zona tra via Libertà e via Napoli e l’area di contrada Bigini.



La nuova infrastruttura consentirà connessioni Internet ultraveloci superiori a 1 Gigabit al secondo, aprendo l’accesso a servizi digitali avanzati per cittadini e imprese. La diffusione della banda ultra larga favorirà inoltre il dialogo con la Pubblica Amministrazione, il potenziamento della didattica digitale e l’adozione di modelli di lavoro da remoto. Allo stesso tempo, rappresenta un fattore chiave per la competitività delle realtà economiche locali, sostenendo innovazione e crescita.



Al termine dei lavori, Open Fiber ha definito, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un piano per il ripristino delle strade interessate dagli interventi. L’attenzione è rivolta a garantire sicurezza, ridurre i disagi alla viabilità e preservare il decoro urbano, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto.



"Accolgo con soddisfazione la conclusione dei lavori di Open Fiber nel nostro Comune, un traguardo che rappresenta una svolta strategica per la città - afferma il sindaco Gioacchino Comparato -. Grazie ai fondi del PNRR e alla partnership con Open Fiber, oggi possiamo offrire ai nostri cittadini, alle imprese e agli studi professionali una connettività ultraveloce in fibra ottica FTTH, capace di trasformare la nostra comunità in un territorio moderno, competitivo e inclusivo. Non è solo un investimento tecnologico, ma anche un’opportunità per ridurre il digital divide, potenziare la didattica digitale nelle nostre scuole e sostenere le attività economiche locali. La fibra ottica, infatti, è il presupposto indispensabile per accedere a servizi avanzati: dalla sanità telematica alla pubblica amministrazione digitale, che migliorano concretamente la qualità della vita di tutti noi".



"Questo progetto conferma l’impegno di Open Fiber nello sviluppo digitale delle città siciliane grazie alla tecnologia FTTH, che abilita molteplici servizi e applicativi in modo performante. A differenza delle reti in rame, oggi la fibra ottica è un asset che migliora la qualità della vita delle persone e incentiva lo sviluppo economico locale, rendendo i territori più avanzati e competitivi", afferma Francesco Bruno, Field Manager dell’azienda guidata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Gola.

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