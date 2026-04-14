Amazon compra Globalstar per 11,6 miliardi: sfida diretta a Starlink
(Teleborsa) - Amazon accelera la sua strategia nello spazio annunciando l’acquisizione dell’operatore satellitare Globalstar per un valore complessivo di 11,6 miliardi di dollari. L’operazione segna un passo decisivo per il gruppo fondato da Jeff Bezos, con l’obiettivo di rafforzare la propria rete di satelliti in orbita terrestre bassa e colmare il divario con Starlink, il servizio sviluppato da Elon Musk tramite SpaceX.
L’accordo prevede che, prima della chiusura attesa nel 2027, gli azionisti di Globalstar possano scegliere tra 90 dollari in contanti per azione oppure 0,3210 azioni Amazon, per un valore massimo equivalente.
L’offerta rappresenta un premio del 23,5% rispetto al prezzo di chiusura precedente, spingendo il titolo Globalstar a un forte rialzo in Borsa.
Con questa acquisizione, Amazon punta a potenziare le proprie infrastrutture per la connettività globale, in un mercato della banda larga satellitare in rapida espansione, soprattutto nelle aree remote e difficili da raggiungere.
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