Pnrr, a Caltagirone Internet ultraveloce oltre 1 giga

Open Fiber accelera la banda ultra larga nella città in provincia di Catania: rete FTTH per oltre 1.700 civici

(Teleborsa) - Sono in fase di conclusione a Caltagirone i lavori di Open Fiber previsti dal Piano "Italia a 1 Giga'"per la diffusione della banda ultra larga. L'intervento nel Comune in provincia di Catania – svolto in sinergia con l'Amministrazione comunale – prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che consentirà di collegare oltre 1.700 civici, pari a oltre 4.800 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali, imprese e studi professionali.



Il progetto, cofinanziato con i fondi del PNRR e dall'azienda di telecomunicazioni, – fa sapere Open Fiber in una nota – si sviluppa nelle aree individuate dal bando pubblico e interessa oltre 141 chilometri di nuova infrastruttura. L'intervento va ad affiancarsi alle reti già realizzate nell'ambito del Piano ‘Banda Ultra Larga', che aveva portato la connessione FTTH a più di 300 unità immobiliari del centro calatino.



La rete in fibra ottica FTTH realizzata da Open Fiber consente di raggiungere connessioni Internet ultraveloci superiori a 1 Gigabit al secondo, abilitando l'accesso a una vasta gamma di servizi digitali evoluti per cittadini, imprese e professionisti. La disponibilità della banda ultra larga, inoltre, – evidenzia la nota – favorisce una migliore interazione tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, supporta la didattica digitale e abilita modalità di lavoro da remoto sempre più diffuse. Grazie alle sue elevate prestazioni, la fibra ottica FTTH rafforza la competitività di aziende, PMI e attività economiche locali, favorendo innovazione, produttività e crescita sostenibile.



"Si tratta di un grande traguardo e di una consistente opportunità per la nostra città – dichiara il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo –. Questi interventi, infatti, estesi anche alle periferie ed effettuati da Open Fiber in sinergia con l'assessorato comunale ai Lavori pubblici, retto dal vicesindaco Paolo Crispino, la pongono all'avanguardia in un settore strategico per lo sviluppo e favoriscono un più stretto rapporto fra gli utenti e le pubbliche amministrazioni, determinando altresì significativi benefici per cittadini e imprese".



"Open Fiber sta portando avanti a Caltagirone un progetto infrastrutturale di grande rilevanza per il territorio, rafforzando il suo impegno per la connettività della Sicilia. La nuova rete in fibra ottica FTTH, che raggiungerà oltre 4mila unità immobiliari, è un asset chiave per la crescita digitale della città poiché non solo migliora la connettività, ma favorisce nuove opportunità economiche e servizi innovativi per cittadini, imprese e professionisti", affermano Giuseppe D'Itria e Rosario Santisi, field manager dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Giuseppe Gola.

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