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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia

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Balzo del comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 33.231,17 punti.
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