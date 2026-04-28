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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
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28 aprile 2026 - 10.00
Balzo del
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la giornata a 33.231,17 punti.
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