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Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,17% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 4.093,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,17% alle 05:48)
Shanghai mostra un +0,17% alle 05:48 e continua gli scambi a 4.093,27 punti.
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