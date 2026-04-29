Milano 11:10
47.832 -0,43%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:10
10.269 -0,61%
Francoforte 11:10
23.981 -0,16%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,21%

SSE a 4.094,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,21%
Indice SSE +0,21% a quota 4.094,8 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```