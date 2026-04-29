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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,21%
SSE a 4.094,8 punti
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Finanza
29 aprile 2026 - 07.08
Indice SSE +0,21% a quota 4.094,8 all'apertura pomeridiana.
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