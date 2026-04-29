Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Cts Eventim , che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cts Eventim rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cts Eventim , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,52 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 57,77. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 56,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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