Francoforte: giornata depressa per Hugo Boss

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa di moda tedesca , che mostra un decremento del 2,66%.



Lo scenario su base settimanale di Hugo Boss rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del luxury brand si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,4 Euro. Prima resistenza a 36,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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