Francoforte: giornata depressa per Fraport

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che presenta una flessione del 2,82%.



La tendenza ad una settimana di Fraport è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 78,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 76,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 80,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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