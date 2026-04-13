Francoforte: giornata depressa per Fraport
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che presenta una flessione del 2,82%.
La tendenza ad una settimana di Fraport è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 78,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 76,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 80,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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