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Francoforte: movimento negativo per Hugo Boss
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Si muove verso il basso la
casa di moda tedesca
, con una flessione del 2,66%.
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