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In evidenza Symrise sul listino di Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Effervescente il
produttore di aromi e profumi
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,15%.
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