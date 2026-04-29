Milano 16:34
47.862 -0,37%
Nasdaq 16:34
27.154 +0,46%
Dow Jones 16:34
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Londra 16:34
10.206 -1,22%
Francoforte 16:34
23.998 -0,09%

In evidenza Symrise sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Symrise sul listino di Francoforte
Effervescente il produttore di aromi e profumi, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,15%.
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