Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:54
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Dow Jones 20:54
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

In evidenza TUI sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza TUI sul listino di Francoforte
Protagonista TUI, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,05%.
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