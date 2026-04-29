New York: giornata depressa per Boeing
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica, in flessione del 3,45% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 228 USD. Primo supporto a 219,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 216,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```