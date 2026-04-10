Milano 17:35
47.609 +0,59%
Nasdaq 19:54
25.107 +0,10%
Dow Jones 19:55
47.937 -0,52%
Londra 17:35
10.601 -0,03%
Francoforte 17:35
23.804 -0,01%

New York: giornata depressa per Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Verizon Communication
Ribasso composto e controllato per il gestore telefonico, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
Condividi
```