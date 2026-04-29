New York: mette il turbo Generac Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,17%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generac Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 245,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 237,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 233,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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