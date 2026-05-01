New York: mette il turbo Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra una salita bruciante del 5,68% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Lumentum Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,59%, rispetto a +2,2% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Lumentum Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 986 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 913,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.058,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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