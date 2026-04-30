Commercialisti e investimenti: confronto a Napoli Nord su crescita e M&A

(Teleborsa) - "I commercialisti sono fondamentali per il successo presente e futuro delle imprese del territorio. Signet Capital Advisors è specializzata nell’accompagnare le Pmi familiari a valutare e pianificare le migliori opportunità per il futuro dell’azienda. Ci sono moltissime eccellenze nell’area di Napoli Nord e siamo lieti di poterle presentare a potenziali investitori americani".



Con queste parole Tracy Roberts-Pounds, Console degli Stati Uniti d’America a Napoli fino a luglio 2025 e attualmente Senior Vice President for European Commercial Affairs della Signet Capital Advisors, ha commentato l’incontro promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Corbello.



La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi dell’attrazione degli investimenti, delle operazioni di M&A e del ruolo che i commercialisti possono svolgere nell’affiancare imprese, fondi e investitori nei processi di crescita, aggregazione e internazionalizzazione.



Durante il colloquio sono stati approfonditi i possibili strumenti per favorire il dialogo tra capitali, imprese e istituzioni, con particolare attenzione alle opportunità per il tessuto economico di Napoli Nord e per i professionisti del territorio.



"L’incontro con Tracy Roberts-Pounds è stato particolarmente significativo - ha sottolineato Corbello - perché ci ha consentito di confrontarci su un tema centrale per lo sviluppo dell’area: la capacità di attrarre investimenti e accompagnare le imprese nei percorsi di crescita, apertura ai capitali e operazioni straordinarie".



Il presidente dell’Odcec di Napoli Nord ha evidenziato come il commercialista possa assumere un ruolo decisivo nei processi di M&A, nella valutazione delle aziende, nella strutturazione delle operazioni e nel dialogo tra imprenditori, fondi e investitori. "Per questo - ha aggiunto - riteniamo importante ‘aprire’ le porte dell’Ordine a interlocutori nazionali ed esteri in grado di generare valore e nuove occasioni per la categoria e per il sistema economico locale.



Alla luce dei contenuti emersi nel corso dell’incontro, stiamo valutando la possibilità di organizzare un evento dedicato all’attrazione degli investimenti coinvolgendo tutti gli ‘attori’ in campo.



La visita di Roberts-Pounds si inserisce in un percorso più ampio di apertura dell’Ordine verso il mondo delle imprese, della finanza e delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del commercialista quale protagonista nei processi di sviluppo economico del territorio.





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