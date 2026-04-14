Lucid, Silvio Napoli nuovo CEO. Investimento da 700 milioni di dollari da Uber e PIF

(Teleborsa) - Lucid , azienda statunitense produttrice di veicoli elettrici, ha annunciato che Silvio Napoli sarà il nuovo CEO ed entrerà a far parte del board. Napoli, attualmente residente in Svizzera, si trasferirà negli Stati Uniti. Il CEO ad interim Marc Winterhoff ricoprirà la carica di Direttore Operativo (COO) di Lucid una volta che Napoli avrà assunto il ruolo di CEO. Napoli vanta decenni di esperienza nella leadership industriale a livello globale, avendo ricoperto, più recentemente, la carica di CEO di Schindler Group , una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie industriali.



Lucid ha inoltre annunciato un'importante espansione della sua partnership con Uber , ulteriormente supportata da un ulteriore investimento a lungo termine da parte di Ayar Third Investment Company, società affiliata al Public Investment Fund (PIF).



Nell'ambito dell'accordo, Uber aumenterà il proprio impegno di acquisto ad almeno 35.000 veicoli Lucid progettati esclusivamente per l'utilizzo nel futuro servizio globale di robotaxi di Uber. L'azienda si è inoltre impegnata a investire ulteriori 200 milioni di dollari in Lucid, portando gli investimenti totali di Uber a 500 milioni di dollari. Anche Ayar Third Investment ha stanziato un nuovo investimento di 550 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra il PIF e Lucid. Insieme, questi investimenti migliorano la posizione patrimoniale di Lucid, consentendo all'azienda di portare avanti la sua strategia di veicoli a definizione software all'avanguardia e di diversificare la propria piattaforma aziendale.



"L'annuncio di oggi dimostra la crescente solidità del nostro rapporto con Uber, la nostra continua partnership con il PIF e i vantaggi che le nostre piattaforme per veicoli elettrici a definizione software apportano alle reti di mobilità di nuova generazione - ha dichiarato Marc Winterhoff, CEO ad interim - Sulla scia dei rapidi progressi della nostra collaborazione con Lucid Gravity, la nostra piattaforma Midsize consentirà la mobilità autonoma su larga scala grazie all'efficienza dei costi, alla semplicità di produzione e a un'esperienza utente tecnologicamente avanzata".



(Foto: Michael Kahn su Unsplash)

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