Milano 10:28
47.531 -0,56%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:28
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Francoforte 10:28
23.917 -0,16%

Francoforte: in calo Symrise

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Symrise
Pressione sul produttore di aromi e profumi, che tratta con una perdita del 2,54%.
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