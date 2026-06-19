Milano
14:18
52.906
+0,41%
Nasdaq
18-giu
30.406
0,00%
Dow Jones
18-giu
51.565
+0,14%
Londra
14:18
10.361
-0,37%
Francoforte
14:18
24.982
-0,18%
Venerdì 19 Giugno 2026, ore 14.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: movimento negativo per Adidas
Francoforte: movimento negativo per Adidas
Migliori e peggiori
,
In breve
19 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rosso per il
produttore di calzature sportive
, che sta segnando un calo del 2,22%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Adidas
Francoforte: andamento rialzista per Adidas
Francoforte: positiva la giornata per Adidas
Adidas sale a Francoforte dopo promozione di RBC a Outperform
Titoli e Indici
Adidas
-2,14%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Adidas
Francoforte: brillante l'andamento di Adidas
Francoforte: positiva la giornata per Adidas
Francoforte: risultato positivo per Adidas
Francoforte: andamento rialzista per Adidas
Francoforte: balza in avanti Adidas
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto